Com Bruno Caboclo, Grizzlies vencem Timberwolves e faturam Summer League da NBA

Horas depois de ser convocado para defender a seleção brasileira masculina de basquete no Mundial, Bruno Caboclo completou um dia especial para ele ao faturar o título da Summer League da NBA, um torneio amistoso da pré-temporada. Com boa atuação na final disputada em Las Vegas, ele contribuiu para o triunfo do Memphis Grizzlies por 95 a 92 sobre o Minnesota Timberwolves, n...