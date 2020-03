Esporte Com brilho de Soteldo e gols de reservas, Santos vence na estreia na Libertadores

O Santos conquistou uma importante vitória contra o Defensa y Justicia na estreia na Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, o time do técnico Jesualdo Ferreira sofreu, principalmente no primeiro tempo, mas contou com o talento de Soteldo e gols de jogadores que saíram do banco para alcançar o triunfo por 2 a 1, no estádio Norberto Tomaghello, em Florencio V...