Esporte Com brilho de Messi e gol de Arthur, Barcelona goleia o Leganés na Copa do Rei Equipe está nas quartas de final, que terá confrontos sorteados nesta sexta-feira (31), além dos mandos de campo

O Barcelona não precisou fazer muita força para garantir a sua vaga nas quartas de final da Copa do Rei. Nesta quinta-feira (30), o maior campeão da competição goleou por 5 a 0 o Leganés, no Camp Nou, com mais uma atuação brilhante de Lionel Messi. E o meia Arthur, que começou a partida no banco de reservas, marcou um gol diante do penúltimo colocado do Campeonato Espanhol. Nesta sexta-...