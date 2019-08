A Fifa divulgou nesta segunda-feira (19) a lista dos dez gols mais bonitos do ano, que vão concorrer ao Prêmio Puskas. E um brasileiro está na relação: o atacante Matheus Cunha, do RB Leipzig, da Alemanha. Lionel Messi, do Barcelona, e Zlatan Ibrahimovic, do Los Angeles Galaxy, também estão na briga.



Convocado para a seleção brasileira olímpica, Cunha marcou o seu golaço na vitória do Leipzig sobre o Bayer Leverkusen por 4 a 2, fora de casa, no dia 6 de abril. O jogo foi válido pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. No lance, ele deu belo drible no marcador, ao girar de costas e contar com a sorte porque a bola rebateu em sua perna e voltou logo à frente, a tempo de um toque por cobertura sobre o goleiro.



Cunha, de apenas 20 anos, é de João Pessoa (PB), defendeu o Coritiba na juventude e foi jogar na Europa em 2017, quando passou a vestir a camisa do Sion, da Suíça. No ano seguinte, se transferiu para o RB Leipzig. Assim, nunca chegou a jogar como profissional no Brasil.



No mesmo ano, ele passou a ser convocado para a seleção brasileira, para a equipe sub-20. Na sexta-feira passada, foi chamado pelo técnico André Jardine para os amistosos da seleção olímpica contra Colômbia e Chile, nos dias 5 e 9 de setembro, respectivamente. A chance foi uma premiação pela boa performance no Torneio Maurice Revello, o antigo Torneio de Toulon, em junho, quando Cunha foi o artilheiro da competição.



Os dez gols selecionados pela Fifa podem ser vistos no próprio site da entidade, que abriu votação popular para escolher os três mais bonitos, até o dia 1º de setembro. Dos três finalistas, um será escolhido por profissionais ligados ao futebol para receber o Prêmio Puskás.