Esporte Com Brasil na disputa, Olimpíadas de Tóquio entregam primeiras medalhas Na madrugada de sexta para sábado, tiro esportivo, tiro com arco, esgrima, ciclismo de estrada, taekwondo, levantamento de peso e judô terão provas que atletas serão premiados

Objeto de desejo dos atletas, as medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio vão começar a ser entregues na noite desta sexta-feira (23), no horário de Brasília, horas depois da abertura. A primeira, inclusive, sairá do tiro esportivo, que terá a final feminina da carabina de ar 10m às 22h45. As favoritas são as indianas Apurvi Chandela e Elavenil Valarivan, além de Mary C...