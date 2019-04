Esporte Com Brasil, Fifa confirma nove candidaturas para sede do Mundial Feminino de 2023 Além do Brasil e das Coreias, as outras sete candidaturas para sediar o evento são: Argentina, Austrália, Bolívia, Colômbia, Japão, Nova Zelândia e África do Sul

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (17) que todos os nove países que no mês passado apresentaram interesse em sediar o Mundial Feminino de 2023 confirmaram as suas candidaturas para o processo de escolha. Em um número recorde para a competição realizada de quatro em quatro anos, o Brasil é uma delas, assim como da Coreia do Sul, que expressou a vontade de se juntar à...