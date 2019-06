Esporte Com Bolsonaro e Moro nos camarotes, Flamengo derrota o CSA em Brasília A partida ficou marcada também por polêmicas de arbitragem e o uso do VAR

Com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça, Sergio Moro, que chegaram a vestir a camisa rubro-negra, nos camarotes do Estádio Mané Garrincha, o Flamengo derrotou o CSA, por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time rubro-negro chegou aos 17 pontos, na terceira colocação, atrás apena...