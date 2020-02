Esporte Com boas recordações do Olímpico, zagueiro espera torcida do Atlético-GO no clássico Última boa lembrança do capitão rubro-negro é o título do Estadual de 2019, o primeiro que Gilvan conquistou pelo clube

Gilvan chegou ao Atlético em julho de 2017. Logo, se tornou titular da zaga atleticana na disputa da Série A. O time foi rebaixado, mas o jogador deixou boa impressão. Voltou ao clube no segundo semestre de 2018 e está até hoje. Domingo (16), o zagueiro volta a jogar no Estádio Olímpico, no clássico diante do Goiás. Para ele, é jogo equilibrado. "É uma equipe (Goiás...