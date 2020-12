Esporte Com boas lembranças, Atlético-GO reforça inspiração para o clássico Triunfo sobre o rival esmeraldino em 2016, na campanha do título da Série B, serve como inspiração para o técnico Marcelo Cabo, que disputará o 1º clássico desde seu retorno ao Dragão

O técnico Marcelo Cabo vai disputar, contra o Goiás, o primeiro clássico desde o retorno ao clube rubro-negro. O adversário traz boas lembranças para o treinador de 53 anos. Na campanha do título da Série B em 2016, o Dragão encaminhou o acesso após triunfo de 4 a 2 sobre o rival esmeraldino.“O que me traz à memória as boas lembranças é o que me dá esperança. Se esse j...