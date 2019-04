Esporte Com boa vantagem, Fluminense enfrenta Santa Cruz pela Copa do Brasil Tricolor das Laranjeiras pode perder por um gol de diferença, no Recife, que passa às oitavas de final

Com a defesa até agora intransponível na Copa do Brasil, o Fluminense enfrenta o Santa Cruz, nesta quinta-feira (25), às 21h30, no Arruda, pelo duelo de volta da quarta fase. O time das Laranjeiras pode até perder por um gol de diferença, que garante vaga nas oitavas de final, pois venceu o jogo de ida no Maracanã por 2 a 0. Em cinco jogos na edição deste ano da...