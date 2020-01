Esporte Com boa produção ofensiva, São Paulo supera Ferroviária em Araraquara A vitória deixa o São Paulo na liderança do Grupo C, com sete pontos. A Inter de Limeira, que enfrenta o Santos nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, está em segundo com três

O São Paulo superou a Ferroviária por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, na Fonte Luminosa, em Araraquara, e conquistou o segundo triunfo em três jogos no Campeonato Paulista. Mais do que o resultado positivo, o time do técnico Fernando Diniz deixou uma ótima impressão, com um repertório ofensiva interessante. Foram 17 finalizações. Os gols foram anotados por Hernane...