Esporte Com boa atuação, Vasco derrota Oriente Petrolero na estreia da Copa Sul-Americana Com o resultado, o time do técnico Abel Braga só vai precisar de um empate para seguir na competição internacional, dia 19

O Vasco estreou com vitória na Copa Sul-Americana, ao derrotar o Oriente Petrolero (Bolívia), por 1 a 0, nesta quarta-feira, em São Januário. Com o resultado, o time do técnico Abel Braga só vai precisar de um empate para seguir na competição internacional, dia 19, em Santa Cruz de la Sierra. Apesar das fortes chuvas que castigaram o Rio, mais de 18 mil torcedores ...