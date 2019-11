Esporte Com Benjamin Mendy, Deschamps chama França para Eliminatórias da Eurocopa Treinador não pôde convocar o goleiro Hugo Lloris, o lateral-esquerdo Lucas Hernández e o meio-campista Paul Pogba, pois todos eles estão lesionados

A presença do lateral-esquerdo Benjamin Mendy, do Manchester City, é a principal novidade na lista de convocados da seleção francesa para os seus últimos compromissos nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020, que vão ser disputados neste mês, diante de Moldávia e Albânia. O técnico Didier Deschamps também voltou a chamar o atacante Nabil Fekir, do espanhol Betis. E Lé...