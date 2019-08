Esporte Com Benítez e Tinga, Vila Nova define relacionados para pegar o Oeste Atacante deve estrear já como titular, volante ficará no banco. Tigre também conta com os retornos de Carlinhos e Mailson, recuperados de lesões

O Vila Nova definiu a lista de 20 jogadores que estarão à disposição do técnico Marcelo Cabo para encarar o Oeste, neste sábado (24), pela 18ª rodada da Série B. As novidades são os reforços Benítez (atacante) e Tinga (volante), que foram apresentados no clube nesta semana. Além dos jogadores, quem voltaram a figurar entre os relacionados são os atacantes Carlinhos e Mailson, ambo...