Esporte Com belos gols, Anápolis vence a Aparecidense Roniel (duas vezes) e Rafael Oller marcaram para o Galo da Comarca e garantiram três pontos. Com gol olímpico, Albano descontou para o Camaleão

O Anápolis aprontou para cima da Aparecidense na Serrinha. Na tarde deste domingo (16), o Galo da Comarca venceu o Camaleão por 3 a 1 e subiu na tabela de classificação do Goianão 2020. Os gols do triunfo tricolor foram anotados por Roniel (duas vezes) e Rafael Oller - o meia Albano, com gol olímpico, descontou para o time de Aparecida de Goiânia, que caiu para a zo...