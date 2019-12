Esporte Com base do time de 2018, Goiânia apresenta elenco dia 27 Galo será comandado por Artur Neto e já tem 16 jogadores contratados

O Goiânia tem data definida para apresentar seu elenco para disputa da temporada 2020. O time alvinegro se apresentaria no início desta semana, mas mudou a programação e iniciará a pré-temporada no dia 27 de dezembro. O elenco do Galo terá como base jogadores que participaram da campanha deste ano. A mudança de planejamento foi feita pela diretoria alvinegra também...