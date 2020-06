Esporte Com avaliação positiva, Atlético-GO entra na segunda semana de treinos A partir desta segunda-feira (8), cinco jogadores da base são esperados para reiniciarem os treinos no CT do Dragão: Gabriel (goleiro), Luan Sales (lateral), Danilo e Michel (zagueiros) e Vítor (atacantes)

Após seis dias de treinamentos diários no CT do Dragão, nos quais 24 jogadores do elenco principal trabalharam cerca de uma hora e meia no período matutino, a direção atleticana faz um balanço positivo da primeira semana de trabalho físico, no campo e na academia, e espera que o esforço para retomar a rotina do futebol no clube possa surtir efeito assim que as competiç...