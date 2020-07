Esporte Com aval do governo, Campeonato Gaúcho recomeçará em 23 de julho Nesta quinta-feira, após reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou que o torneio estadual será retomado em 23 de julho, dentro de duas semanas

Paralisado desde 15 de março, o Campeonato Gaúcho tem data para recomeçar. Nesta quinta-feira, após reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou que o torneio estadual será retomado em 23 de julho, dentro de duas semanas. Além disso, ficou definido que os treinos com contato físico poderão começar a s...