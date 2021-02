Esporte Com aval de Roger, Fluminense inicia mudanças no elenco para 2021 A ideia é enxugar um pouco a folha salarial, que terá um incremento de investimento para 2021

Já classificado à Copa Libertadores, o Fluminense inicia mudanças em seu elenco para a próxima temporada. A primeira, ainda a ser anunciada, será a chegada do técnico Roger Machado. Com seu aval, o time tricolor começa a se mexer no mercado da bola. Apesar das boas notícias em termos de premiação, além das vendas dos direitos econômicos de jovens da base, o Flum...