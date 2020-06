Esporte Com aval de Bolívar, Vila Nova acerta com lateral esquerdo Willian Formiga trabalhou com o técnico colorado no ano passado, no Brasil de Pelotas. Jogador de 25 anos chega por empréstimo até o final da Série C

O Vila Nova anunciou mais um reforço durante a paralisação do futebol. O lateral esquerdo Willian Formiga chega por empréstimo até o final da Série C, o vínculo do jogador de 25 anos pertence ao Cianorte, do Paraná. No ano passado, o atleta defendeu o Brasil de Pelotas, que era comandado pelo técnico Bolívar, hoje no time colorado. Willian Formiga foi indicado pe...