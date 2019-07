Esporte Com auxílio do VAR, São Paulo vence Fluminense nos acréscimos e sobe para o G-4 Tricolor paulista vai a 21 pontos, na quarta colocação. Tricolor carioca permanece na zona de rebaixamento

Com um gol no último lance auxiliado pelo VAR, o São Paulo venceu o Fluminense por 2 a 1 neste sábado (27), no Maracanã, e alcançou uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro. Reinaldo foi o herói da partida ao marcar os dois gols. Yony González descontou. O time paulista foi a 21 pontos, na quarta colocação. O Fluminense permanece na zona de rebaixamento, em 17º luga...