Esporte Com atuação quase perfeita, Halep bate Serena e é a 1ª romena campeã em Wimbledon Este foi o segundo título de Grand Slam de Halep, de 27 anos, campeã ano passado em Roland Garros

Com uma atuação praticamente perfeita e com um preparo físico espetacular, Simona Halep se tornou a primeira tenista romena a ganhar o Torneio de Wimbledon, neste sábado, ao derrotar a norte-americana Serena Williams, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em apenas 55 minutos de jogo. Este foi o segundo título de Grand Slam de Halep, de 27 anos, campeã ano passado em ...