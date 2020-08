Esporte Com atuação apagada em jogo decisivo, Neymar perde chance de coroação em temporada de protagonismo O jogador perdeu a chance de dar ao Paris Saint-Germain seu primeiro título do torneio e também viu ficar menos provável sua eleição para melhor do mundo deste ano

Com o vice-campeonato da Champions League e uma atuação apagada na decisão, Neymar perdeu a chance de dar ao Paris Saint-Germain seu primeiro título do torneio e também viu ficar menos provável sua eleição para melhor do mundo deste ano, em votação conduzida pela Fifa. Campeão pelo Bayern, o polonês Robert Lewandowski, artilheiro da Champions League com 15 gols e...