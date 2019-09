Esporte Com atletas de Goiás, Brasil encerra participação no Mundial de Natação Paralímpica Ruiter Silva e Ítalo Gomes participaram da competição, em Londres; delegação brasileira conquistou 17 medalhas, terminando na 11ª colocação

O Mundial de Natação Paralímpica de Londres foi finalizado no domingo (15). O Brasil, que contou com dois goianos na delegação, conquistou 17 medalhas (cinco ouros, seis pratas e seis bronzes) na competição, terminando no 11º lugar na classificação geral do evento. Ítalo Gomes Pereira, de 24 anos, é tocatinense de nascimento, mas mora em Goiânia desde ...