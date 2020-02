Esporte Com Atlético-GO, CBF divulga tabela do Brasileiro Feminino A2. Goiás também disputa torneio Desistência do Vitória-PE dá vaga ao Dragão na competição nacional. Esmeraldino foi classificado por ter sido campeão estadual. Equipes farão estreia dia 15 de março

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (14), a tabela do Campeonato Brasileiro Feminino A2. A novidade é a inclusão do Atlético-GO. Segundo a entidade, o time ganhou vaga através do ranking após desistência do Vitória-PE. O Goiás também disputará a competição, já que foi o campeão estadual, em 2019. A competição terá a 1ª rodada no dia...