Esporte Com ataque ineficaz, Atlético-GO para no líder Bragantino Em casa, Atlético-GO passa em branco e sofre castigo no final com contra-ataque do Red Bull Bragantino, que amplia vantagem na liderança

O Atlético-GO voltou a repetir a debilidade de partidas anteriores - a dificuldade para marcar gols em casa. Assim, na noite desta segunda-feira (28), o Dragão não conseguiu balançar as redes do Red Bull Bragantino-SP e, pior do que isso, foi derrotado pelo líder e único invicto da Série A do Brasileiro, por 1 a 0, em partida disputada no Estádio Antônio Accioly. A...