Esporte Com ataque em má fase, Santos estreia na Libertadores contra novato argentino A partir das 19h15, o time paulista visita o argentino Defensa y Justicia, no Estádio Norberto Tomaghello, em Florencio Varela, nos arredores de Buenos Aires

Irregular neste começo de temporada, ainda que seja o líder do seu grupo no Campeonato Paulista, o Santos inicia nesta terça-feira (3) a sua trajetória na Copa Libertadores precisando melhorar a produção ofensiva em duelo com um novato na competição. A partir das 19h15, o time visita o argentino Defensa y Justicia, no Estádio Norberto Tomaghello, em Florencio Varela, n...