Com atacante regularizado, Vila Nova ganha opção para sequência da temporada

O técnico Wagner Lopes ganhou nesta quarta-feira (2) um reforço que poderá resolver um problema citado pelo treinador depois da derrota para o Bahia. O atacante Fernandinho foi regularizado e está liberado para atuar pelo Vila Nova. O jogador vem treinando no clube colorado desde o fim do Campeonato Goiano. Segundo avaliação do técnico Wagner Lopes, faltou ao Vi...