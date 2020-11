Esporte Com atacante do São Paulo, Atlético-GO fecha contratações Danilo Gomes, que tem assinou até o final do Goianão 2021, já está regularizado e pode estrear pelo Dragão

No penúltimo dia para contratações para a disputa da Série A do Brasileiro, o Atlético-GO fechou nesta quinta-feira (19) o acerto com o atacante Danilo Gomes,de 21 anos. O jogador estava no Brasil, de Pelotas-RS, na disputa da Série B do Brasileiro. Ele será o último contratado para o Brasileirão, já está regularizado e liberado para estrear. O que chama a atenção na nov...