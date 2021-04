Esporte Com asterisco, FGF define datas das semifinais do Goianão 2021 Partidas de ida estão previstas para quarta-feira (5) e jogos da volta serão em dois dias: um no sábado (8) e outro no domingo (9)

A Federação Goiana de Futebol divulgou as datas dos jogos das semifinais do Campeonato Goiano. Com asterisco, a entidade definiu que as partidas de ida serão na quarta-feira (5) e as decisões serão em dois dias: uma no sábado (8) e outra no domingo (9) - os horários ainda serão definidos pela entidade. O asterisco é em relação ao Atlético-GO. Se o Dragão passar pelo Go...