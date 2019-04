Esporte Com assistência de Jesus, City bate Cardiff por 2 a 0 e assume a ponta do Inglês O resultado deixou a equipe comandada por Pep Guardiola com 80 pontos, um à frente do vice-líder Liverpool

Sem maiores problemas para confirmar o seu favoritismo diante de um time que está na luta contra o rebaixamento, o Manchester City venceu o Cardiff por 2 a 0, nesta quarta-feira (3), e assumiu a liderança do Campeonato Inglês. Escalado como titular do ataque no lugar do lesionado Agüero, vetado na última terça do confronto, Gabriel Jesus deu assistência para o segundo g...