Esporte Com arena vazia, Corinthians empata contra o Ituano e se complica no Paulistão Jogo foi realizado sem a presença do público, como prevenção à pandemia do novo coronavírus

O Corinthians apenas empatou contra o Ituano por 1 a 1, neste domingo (15), na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, e complicou a sua situação em busca da classificação às quartas de final. O jogo foi realizado sem a presença do público, como prevenção à pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. Os dois gols da partida ...