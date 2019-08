Esporte Com Arboleda na zaga, São Paulo finaliza preparação para enfrentar o Grêmio O defensor equatoriano havia sido desfalque na atividade de quinta (29) por causa de uma fibrose na coxa esquerda

O zagueiro Arboleda voltou a treinar nesta sexta-feira e deve ficar à disposição do São Paulo para o jogo contra o Grêmio, neste sábado, às 11 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor equatoriano havia sido desfalque na atividade de quinta por causa de uma fibrose na coxa esquerda. O treinamento desta ...