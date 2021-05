Esporte Com aposentadoria adiada, Frontini tem chance de 1ª final do Goiano Atacante de 40 anos está na terceira passagem pelo Vila Nova

O plano do atacante Frontini quando retornou ao Vila Nova no início do ano, no final da temporada 2020, era jogar três meses pelo time colorado e pendurar as chuteiras para assumir um cargo no departamento de futebol do Tigre. Isso não mudou, mas foi adiado em relação à previsão inicial depois que o argentino de 40 anos estendeu seu vínculo por mais três meses. Ele segu...