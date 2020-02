Esporte Com apoio de presidente, interino do Atlético-GO comanda primeiro treino Meia Jorginho passou por tratamento na coxa esquerda e exames e não deve jogar diante do Jaraguá

Cristóvão Borges e o auxiliar, o português José Quadros, foram demitidos no início da noite de terça-feira (25) pelo presidente do Atlético, Adson Batista. Sem eles, o comando do elenco voltou para o auxiliar técnico, Eduardo Souza, que é auxiliado por Rafael Cotta. Com treinos em dois períodos (cedo e tarde), Eduardo Souza fez trabalhos de "intensidade", como A...