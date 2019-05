Esporte Com apenas seis convocados, seleção faz primeiro treino com bola A seleção volta a treinar na tarde desta sexta. Mais uma vez, apenas sete convocados estarão à disposição de Tite. O grupo deverá ser encorpado apenas na próxima terça (28)

A seleção brasileira - ou, pelo menos, parte dela - realizou na tarde desta quinta-feira o primeiro treino com bola na Granja Comary, em Teresópolis. Comandados pelos auxiliares técnicos e com Tite apenas observando, seis dos sete jogadores que já estão no CT da seleção fizeram um atividade em campo reduzido. O volante Fernandinho foi poupado. Fernandinho realizou ap...