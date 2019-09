Esporte Com ameaças, organizada do Cruzeiro faz protesto em frente de sede administrativa Cerca de 20 torcedores da Máfia Azul se reuniram diante da sede administrativa do clube, no bairro Barro Preto, com faixas e cartazes, além de gritos contra os principais dirigentes do Cruzeiro

A goleada sofrida diante do Grêmio no domingo, em Belo Horizonte, segue trazendo dores de cabeça para o Cruzeiro. Após ouvir vaias e críticas de parte da torcida ainda no dia do jogo, o time mineiro foi alvo de um protesto de uma organizada na tarde desta segunda-feira, com direito a ameaças. Cerca de 20 torcedores da Máfia Azul se reuniram diante da sede admini...