Esporte Com alta chance de queda, Goiás faz contas na Série A Com probabilidade de 92,7% para rebaixamento, clube tem poucos jogos pra mudar cenário

O clima nas festas de fim de ano dentro da Serrinha é de aflição. Apesar de manter o discurso de luta para escapar do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás vive situação ainda muito delicada na tabela de classificação. Com apenas 20 pontos conquistados e a 12 jogos do fim da competição, o time esmeraldino possui 92,7% de probabilidade de queda segund...