Esporte Com Allan, Éder Militão e David Neres, Tite convoca seleção brasileira para a Copa América Treinador anunciou nesta sexta-feira (17) a lista dos 23 jogadores que defenderão o Brasil na competição

Com Allan, Éder Militão e David Neres, o técnico Tite convocou a seleção brasileira para a Copa América, que começa no dia 14 de junho e será disputada no Brasil. Na manhã desta sexta-feira (17), na sede da CBF, no Rio, o técnico Tite divulgou a lista dos 23 jogadores que estarão na competição. A CBF enviou para a Conmebol uma lista de 40 atletas inscritos, mas, c...