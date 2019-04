Esporte Com Alfa Romeo, Mick Schumacher faz 6º tempo no segundo dia de testes no Bahrein Depois de 70 voltas, Mick teve o melhor desempenho ao completar os 5.412 metros do circuito em 1min29s998

O alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, ficou em sexto lugar, nesta quarta-feira (3), no segundo e último dia de testes coletivos da Fórmula 1 no circuito de Sakhir, no Bahrein, ao dirigir uma Alfa Romeo. Na terça, o piloto de 20 anos, ao volante de uma Ferrari, anotou o segundo melhor tempo, atrás apenas do holandês Max Verstappen, d...