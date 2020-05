Esporte Com Alexandre Pato como modelo, São Paulo lança camisa para a próxima temporada Atacante foi o jogador do atual elenco escolhido para apresentar a nova camisa para a torcida. Ele recebeu o uniforme em casa

O São Paulo apresentou, nesta quarta-feira (20), a sua nova camisa 2 (listrada tricolor) a ser usada pela equipe na temporada 2020/2021. O evento foi transmitido ao vivo pelo instagram do clube. Os torcedores interessados no produto poderão comprar a partir desta quinta-feira (21), no site da Adidas, fornecedora de material esportivo do clube. O atacante Alexandre P...