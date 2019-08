Esporte Com Alan Mineiro em campo, Vila Nova vence Anápolis em jogo-treino Partida serviu para dar ritmo aos reservas e não relacionados do Tigre, além de preparar os atletas do Galo da Comarca para o início da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano

Após o empate sem gols com o Figueirense, no último sábado (3), pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os titulares do Vila Nova fizeram, nesta segunda-feira (5), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, uma atividade de regeneração. Enquanto isso, os reservas e não relacionados nos últimos compromissos do Tigre pela Segundona partic...