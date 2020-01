Esporte Com Alan Mineiro e ex-presidentes entre compradores, Vila Nova esgota cadeiras cativas As 116 cadeiras foram adquiridas por 80 colorados, que terão nomes gravados nos assentos no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga

O Vila Nova anunciou nesta segunda-feira (6), que todas as 116 cadeiras cativas colocadas às vendas foram adquiridas por colorados. Ao todo, 80 pessoas compraram assentos no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) e o clube vai arrecadar R$ 116 mil, que será destinado para conclusão de obras na praça esportiva (confira a lista do que está sendo feito no final da no...