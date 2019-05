Esporte Com ajuda do VAR, Palmeiras derrota Botafogo e segue na liderança do Brasileirão O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, de pênalti, no início do segundo tempo, após interferência do árbitro de vídeo no lance

O Palmeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0, neste sábado, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e segue na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 16 pontos em seis rodadas. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, de pênalti, no início do segundo tempo, após interferência do árbitro de vídeo (VAR) no lance. O juiz no gramado não havia m...