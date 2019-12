Esporte Com ajuda do VAR, Liverpool vence e mantém grande vantagem na liderança do Inglês Com ajuda do assistente de vídeo, gol do Wolverhampton foi anulado por causa de impedimento

No seu primeiro jogo em casa, no estádio Anfield Road, depois da conquista do título inédito do Mundial de Clubes da Fifa, o Liverpool contou com uma ajuda extra para derrotar o Wolverhampton por 1 a 0, neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, e se manter com grande vantagem na liderança da competição. O VAR foi decisivo para confirmar o gol do time comandado p...