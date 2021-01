Esporte Com aglomeração em meio à pandemia, torcida recepciona o Vila Nova após acesso à Série B Torcedores contrariam recomendações sanitárias para comemorar conquista do clube colorado. Trio elétrico vai levar equipe ao OBA

A torcida do Vila Nova contrariou as recomendações de distanciamento social por causa da pandemia da Covid-19 e se aglomerou nesta segunda-feira (18) do lado de fora do aeroporto Santa Genoveva para recepcionar o elenco colorado após a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. A delegação do Vila Nova desembarcou em Goiânia por volta das 10h40 da man...