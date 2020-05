Esporte Com agendamento de horário, Goiás abre loja para sócios-torcedores Encomendas são feitas por Whatsapp e torcedor associado no 'Sou Verdão' pode aproveitar valor investido em mensalidades como forma de desconto

Após lançar campanha com desconto para associados ao programa Sou Verdão, de sócios-torcedores, a loja Go Store Box estará aberta para receber os clientes por agendamento e apenas para retirada dos produtos. Para não perder receitas com a evasão de sócios-torcedores do Sou Verdão, a diretoria do Goiás adotou algumas estratégias. Uma delas é a conversão dos valore...