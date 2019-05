Esporte Com afago da torcida, Vila pega Londrina no Serra Tigre conta com apoio vindo da arquibancada para conquistar primeira vitória em casa neste campeonato e não se distanciar dos líderes da competição

“Esse é o jogo”. Assim avaliou o técnico do Vila Nova, Eduardo Baptista, sobre a importância da partida contra o Londrina, neste sábado (1º), às 16h30, no Estádio Serra Dourada, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após passar 22 dias longe de sua torcida e conquistar dois resultados considerados positivos fora de casa - uma vitória sobre o Botafog...