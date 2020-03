Esporte Com adiamento dos Jogos Olímpicos, organização suspende o revezamento da tocha Revezamento começaria nesta quinta-feira (26), pela região da cidade de Fukushima, ao norte do Japão, que foi devastada em 2011 por um terremoto

A decisão tomada nesta terça-feira (24) pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e pelo governo japonês de adiar por um ano a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020 provocaram a imediata suspensão do revezamento da tocha olímpica, que tinha o início previsto para esta quinta (26), de acordo com os organizadores do evento. Depois da chegada ...