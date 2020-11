Esporte Com Abel na tribuna, Palmeiras vence Atlético-MG de Sampaoli no Brasileiro Dirigida interinamente por Andrey Lopes pela última vez, a formação alviverde chegou aos 28 pontos em 18 partidas no Campeonato Brasileiro

O Palmeiras se apresentou a seu novo treinador com uma vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG nesta segunda-feira (2), no Allianz Parque. Com o recém-contratado Abel Ferreira na tribuna, o time paulista se impôs no primeiro tempo, contra-atacou no segundo e assegurou o triunfo. Dirigida interinamente por Andrey Lopes pela última vez, a formação alviverde chegou aos 28...